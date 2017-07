VIDÉO – Pokémon GO a fêté son 1er anniversaire avec une chasse géante à Chicago et LCI y était

"Tout le monde se fout de moi, mais je m’en moque complètement", s’amuse-t-elle. Fanny se définit elle-même comme une "hardcore gameuse Pokémon". Et à 44 ans, elle "assume complètement". Alors ce week-end, elle ne pouvait être qu’à Chicago où Niantic avait vu les choses en grand pour célébrer le premier anniversaire de son jeu mobile Pokémon GO. Un festival et une chasse géante, la première en live à telle échelle, étaient organisés au Grant Park, l’un des grands parcs qui donne sur le Lac Michigan.





"Je partais faire un reportage à New York et j’en ai profité pour faire un détour", nous explique Fanny qui n’avait pu se procurer de billets. "Ils se sont vendus en moins de 10 minutes. Je ne sais même pas à combien était l’entrée car ça a été complet tout de suite", dit-elle, évoquant un prix de 20 dollars. Une accréditation presse en poche plus tard (elle est consultante nouvelles technologies et journaliste, ndlr), et la voilà prête à entrer dans l’arène. Caméra et smartphone en main.