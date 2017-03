VIDÉO - On a testé la Nintendo Switch, la console portable qui sort aujourd'hui

Switch ("changer", en anglais) est un terme qui convient bien à cette nouvelle console plus compacte que la WiiU ou que les concurrentes affinées (Xbox One S et PlayStation 4 Slim). La "bête" se compose d'une station d'accueil et d'une tablette à intégrer. Elle peut passer du mode TV classique (je joue avec ma manette sur la TV) au Tabletop (je joue avec la manette sur l’écran de la tablette) ou Handled (mode console portable). Il est même possible de débuter un jeu d’une façon et de le poursuivre d’une autre. Nous en avons fait l’essai sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild et tout se fait dans la continuité.





L’écran multi-touch de 6,2 pouces est assez large, mais avec une résolution plutôt minimaliste (1.280 x 720 px). Chaque jeu sera lancé depuis une cartouche. La Switch a donc réduit son espace de stockage (32 Go), dont une bonne partie est occupée par le système. Pour compléter et stocker vos données de jeu, un espace carte microSDX est prévu. La console dispose enfin de deux haut-parleurs et d’une prise jack.





La console sera disponible en noir intégral ou avec une manette Néon rouge et une manette Néon bleu. Mais sans aucun jeu !