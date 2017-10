VIDÉO - Triporteur électrique, scooters connectés... Découvrez vos transports de demain

Autre marché naissant, celui du scooter électrique. Dopé par la baisse du prix des batteries, par les aides à l'achat, et par des fonctions rares dans le monde "thermique", comme l'arrivée de systèmes connectés livrés en standard, pour localiser son scooter en cas de perte ou de vol, et éventuellement en empêcher l'utilisation à distance. Signe particulier : les acteurs de ce nouveau marché sont le plus souvent de nouvelles marques, beaucoup d'importations chinoises, mais aussi des noms qu'il faudra apprendre, comme l'allemand Unu.