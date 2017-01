VIDÉO - Selectionnist, "le Shazam des magazines" pour retrouver vos coups de coeur

Sitôt flashés, sitôt redirigées. Grâce à sa technologie de reconnaissance visuelle, Selectionnist identifie le produit sur le support papier et vous met de suite en relation avec le site marchand du partenaire. Si votre budget ne vous permet pas de folies ce mois-ci, pas de souci. Vous pouvez vous créer une "wishlist", une liste de souhaits, et reprendre vos achats plus tard.





Et en cette période de soldes, les équipes de Selectionnist dirigées par Lara Rouyres, l'une des co-fondatrices invitée sur le plateau de LCI, ont visiblement pensé à tout. Elles ont regroupé tous les bons plans mode, beauté, culture et déco. Des petites robes au lumière top tendance. Vous n'avez donc plus besoin d'arracher les pages de votre magazine !