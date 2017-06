VIDÉO - "Snap Map" : vos amis Snapchat peuvent vous géolocaliser, la nouvelle fonctionnalité passe mal auprès des utilisateurs

Jusqu’où ira la technologie ? Détenteurs de l’application de partages de photos Snapchat, il vous est désormais possible de repérer où se trouvent vos amis sur une carte interactive. L’idée des concepteurs est simple : favoriser le lien social. "Nous reprenons les caractéristiques d'une carte et en renversons le principe. La carte ne sert pas à voir où vous vous trouvez, mais à voir où sont vos amis et d'où ils postent leurs snaps", explique Jack Brody, responsable de ce nouveau produit.