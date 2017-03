VIDÉO - Thomas Pesquet : tout ce qu'il faut savoir sur sa deuxième sortie dans l'espace (à suivre en direct sur LCI)

Il va une nouvelle fois enfiler son scaphandre et son casque à bulle pour un grand saut dans le vide. Thomas Pesquet a été retenu pour deux nouvelles sorties dans l'espace. La première aura lieu ce vendredi à 13 heures (heure de Paris) . "Le fait que Thomas se voit confier la responsabilité de deux sorties supplémentaires témoigne des bonnes performances des astronautes de l’ESA ces dernières années ainsi que de la qualité de l’entraînement qu’ils suivent dans le Centre des astronautes européens à Cologne et dans les différents sites partenaires répartis dans le monde entier", se félicite l’ESA dans son communiqué publié pas plus tard que la semaine dernière. Le 13 janvier dernier, l’astronaute de 39 ans avait déjà réalisé, avec succès, une mission de ce type pour installer de nouvelles batteries sur l’ISS, suppléé par Shane Kimbrough. Bis repetita pour le duo qui repart ce vendredi pour une durée 6h30 et au terme d’une préparation minutieuse dont chaque détail a été soigneusement étudié.