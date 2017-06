Beyond Good and Evil 2 : le space opera démesuré et déjanté que l'on attendait ?

Voilà 14 ans que les fans de Jade, la photoreporter, et Pey'j, l’homme cochon qui l'accompagne, attendaient le retour de la saga Beyond Good & Evil. Depuis le salon du jeu vidéo E3 2017 et la conférence Ubisoft, ils peuvent y croire. Un trailer coup de poing, de nouveaux héros et un humour toujours présent : de quoi provoquer l'hystérie dans la salle et une sacrée émotion à son créateur Michel Ancel venu donner un premier aperçu de son Beyond Good and Evil 2. Le papa également de Rayman ou encore Les Lapins Crétins racontera plus tard ne pas s’être attendu à un tel accueil alors qu'il entrait sur scène et avoir eu un peu de mal à réaliser.

Il faut dire que le projet aura été long à se concrétiser. Marquant pour ses joueurs, acclamé par la presse, BGE (pour les intimes) n'a pourtant pas connu le succès commercial escompté. Mais pas de quoi empêcher Michel Ancel d'envisager une suite, soutenu par Yves Guillemot, le patron d'Ubisoft, qui porte également le jeu dans son cœur. Même plus d'une décennie plus tard, après moult remous, des velléités de départ, les deux hommes restent très liés par ce projet. Quand on lui demande si BGE est son lien indéfectible avec Ubisoft, le Montpelliérain répond avec un sourire au visage que "faire un jeu comme ça aujourd’hui, ce n’est possible que chez Ubisoft". "C’est la raison pour laquelle j’ai eu envie de rester", reconnaît-il après plus d’un quart de siècle chez l'éditeur français.