VIDÉO - Vous en rêviez ? La combinaison mythique d'Ironman devient réalité

Ancien réserviste de la Royal Navy, Browning a provoqué l'effervescence en diffusant sur Youtube une vidéo de tests de son modèle, dénommé "Daedalus", un jetpack conçu par sa start-up technologique Gravity. Sur les images, on voit l'homme parcourir plusieurs mètres en volant à l'aide de cette combinaison.





Interrogée par The Telegraph, la start-up explique avoir une vision ayant pour but de "créer une toute nouvelle génération de systèmes de vol humain à des fins commerciales, militaires et de divertissement." "Nous sommes au tout début de ce que les systèmes de propulsion humains sont capables de faire. Le costume peut voler dans la plupart des endroits" ajoute-t-elle.