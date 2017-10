Voici Lina, la première voiture biodégradable

Cas Verstappen et ses élèves sont partis d'un constat simple : "Si on arrive de nos jours à fabriquer des voitures qui polluent moins lorsqu'elles roulent, on pollue davantage pour parvenir à les fabriquer." Les matériaux privilégiés tels que l'aluminium ou les fibres de carbone, certes moins lourds et moins polluants, conduisent à des émissions de CO2 accrues pendant la phase de construction. Les étudiants ont donc opté pour le lin. Lina est ainsi presque entièrement biodégradable, seuls le système de suspension et les roues doivent partir au recyclage.





Mais est-elle performante pour autant ? Et bien de manière assez surprenante, cette voiture n'a rien à envier à ses concurrentes électriques. Avec son poids de 310kg, Lina peut atteindre les 80km/h pour une autonomie de 100km, ce qui en fait une parfaite citadine.