Voitures sans chauffeurs : Google attaque Uber pour vol de technologies

Sale temps pour Uber. Après la démission de son patron et des accusations de pratiques sexistes, le service de VTC est désormais confronté à une affaire judiciaire : un pionnier du secteur des voitures autonomes, Waymo (ex-Google Car), l'attaque pour vol de technologies.





Waymo poursuit Otto et Uber pour vol de secret industriel et violation de brevet. La compagnie réclame un procès devant un jury afin de leur interdire d'utiliser ses technologies, ainsi que des dédommagements pour un montant non précisé. Le litige porte plus particulièrement sur des capteurs lasers dits "Lidar", permettant à un véhicule de "voir" les voitures, piétons ou autres obstacles autour de lui, et dans lesquels Waymo affirme avoir investi "des dizaines de millions de dollars et des dizaines de milliers d'heures d'ingénierie".