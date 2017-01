Vous faites le signe "Peace" sur vos selfies ? Méfiez-vous, des pirates pourraient voler vos empreintes

La seule condition requise est que l’image soit suffisamment nette et de bonne qualité. Au cours de tests, ces experts en sécurité informatique ont réussi à pirater une empreinte digitale à partir d’une photo prise jusqu'à une distance de trois mètres. "Simplement en faisant un signe de paix devant un appareil photo, les empreintes digitales peuvent être exploitées", assure Isao Echizen, chercheur au National Institute of Informatics.





Ce fameux geste de la main nommé "Peace out", particulièrement répandu sur Facebook et Instagram, notamment chez les célébrités, est donc une aubaine pour les pirates. Quoi qu’il en soit, cette énième expérience montre que les lecteurs d’empreintes ne sont pas si sécurisés. Et lorsque l’on voit qu’ils sont utilisés dans un nombre de services de plus en plus important (banques, douanes, etc.), ce n'est pas très rassurant.