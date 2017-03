Vous pouvez désormais tester votre sperme grâce à votre smartphone

"Notre objectif était de trouver une solution pour faciliter le test d'infertilité masculine en le rendant aussi simple et bon marché que possible, comme le test de grossesse", a expliqué Hadi Shafiee du Brigham and Women's Hospital à Boston, un des auteurs de cette invention. "Ce test est très peu coûteux, exact à près de 100% et peut analyser une vidéo d'un échantillon non purifié de sperme en moins de cinq secondes", a-t-il précisé.





Il est estimé que plus de 45 millions de couples dans le monde sont affectés par l'infertilité. Les hommes en sont à l'origine dans environ 40% des cas. "Actuellement les hommes doivent fournir du sperme dans un hôpital, ce qui est une situation souvent stressante et embarrassante", a poursuivi le scientifique. En outre, a-t-il noté, "les tests cliniques actuels pour évaluer le sperme se font en laboratoire, prennent du temps et sont subjectifs".