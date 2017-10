"We are TV" : Arthur lance une appli de réalité augmentée ce vendredi

Regarder la télévision, la télécommande dans une main, le smartphone dans l’autre, est devenu une habitude pour beaucoup. Tout commenter, blaguer, se moquer, s’insurger… autant d’interactions et de réactions que la télévision prend désormais en compte. Le buzz autour d’une émission, sa popularité voire même son avenir, se jouent aussi sur petit écran.





Fort de ce constat, l’animateur Arthur veut s’inscrire à la croisée des chemins. Il a lancé pour cela "We are TV", une startup et à compter de ce vendredi, une application du même nom. L’aventure a débuté il y a un an à New York, nous apprend TV Mag. En compagnie d’anciens de Dailymotion, il se lance dans le projet avec pour objectif de créer un produit interactif.





"We Are TV est une nouvelle expérience pour la télévision contemporaine en pleine mutation", explique Arthur au magazine. "Elle s’adresse à une génération férue d’interaction avec les programmes et les communautés de téléspectateurs." L’application va être lancée durant l’émission "Vendredi tout est permis", sur TF1. Gratuite, elle permet d’interagir avec le programme regardé par l’intermédiaire de petits jeux, de commentaires ou en donnant son avis.