WeChat, le réseau social multifonctions qui gère la vie des Chinois débarque en France

Et cela commence à fonctionner. WeChat est devenu bien plus qu’un simple service de messagerie instantanée à laquelle il ajoute aussi les mini-messages façon SMS pour également malmener la concurrence des opérateurs téléphoniques. WeChat a un fonctionnement assez simple : votre carnet de contacts est scanné, se transforme en liste d’amis WeChat qui va grossir à chaque ajout d’un numéro de téléphone dans votre répertoire d’une personne détentrice de l’application. Et inversement. La vie sociale des Chinois est désormais centrée autour de WeChat et leur vie économique, en passe de le devenir.





Reste alors à l’ambitieux Tencent, détenu par Ma Huateng, 3e fortune du pays, à rivaliser avec Alibaba, numéro un du commerce et du paiement en ligne, et avec Baidu, moteur de recherche qui a également des velléités en matière de conduite autonome et d’intelligence artificielle. Pour franchir un palier, WeChat s’est lancé dans les télécoms avec une carte SIM WeChat Go 4G incluant aussi des informations de voyages, des contenus vidéo chinois et des accès à des réseaux sociaux.





Et dire que WeChat a la bénédiction du gouvernement est un faible mot. En prenant dans sa toile le quotidien de ses inscrits, Tencent récupère également une manne conséquente d’informations et peut analyser les habitudes des consommateurs chinois, connaître leurs activités, leurs déplacement… Du Big Data à grande échelle. Et cela dépasse désormais la Grande Muraille pour s’attaquer au reste du monde.





L’application WeChat est disponible en Europe et, via l’opérateur néerlandais KPN, il est possible depuis début juillet d’obtenir la carte SIM de Tencent (à partir de 12 € la carte de 1 Go valable 15 jours) pour profiter de tous les services partout grâce à la fin des frais d’itinérance dans l’Union européenne. Une aubaine pour les touristes chinois à l’orée des vacances estivales. Surtout que des lieux touristiques comme Le Louvre ont choisi de s’associer avec le réseau social pour fournir des informations tout spécialement à leur intention.





WECHAT

Prix : gratuit - Disponible sur iOS, Android et Windows Phone