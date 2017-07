Wifi gratuit : vous prenez trop de risques avec la sécurité de vos données personnelles !

Pourquoi se connectent-ils à un réseau gratuit ? S’ils avancent que c’est avant tout pour économiser sur leur forfait data principalement (37%), la majeure partie de ces mobinautes se connectent pour pouvoir faire une recherche sur Google Maps ou toute autre appli de direction (46%), pour réceptionner mails ou messages d’un contact (47%), voire partager ses infos et photos sur les réseaux sociaux (24% - 44% chez les 18-20 ans). Certains le font aussi pour garder le contact avec le travail (26%). Un sondé sur six admet se connecter pour visionner des contenus pour adulte, et cela peut même intervenir chez un ami ! La fin des frais d’itinérance devrait aussi remédier en partie à cette situation.









69 % des Français continuent de penser que leurs informations personnelles sont en sécurité lorsqu’ils utilisent un réseau Wi-Fi public. Mais un sur cinq ne sait pas dire si le réseau public auquel il va se connecter est sécurisé ou non. "Il existe un énorme décalage entre ce que les gens pensent être un comportement sûr ou confidentiel sur un réseau wifi public et la réalité", explique Nick Shaw, vice-président et directeur général de Norton by Symantec. "Ce que l’on croit privé sur son appareil personnel est facilement accessible par des hackers via des réseaux wifi non sécurisés ou même des applications comportant des vulnérabilités en matière de respect de la vie privée."









Sondage réalisé entre le 18 mai et le 5 juin 2017 auprès de 15.532 utilisateurs de support mobile connectés à un wifi public, âgés de 18 à plus de 72 ans, soit un échantillon de 1.000 personnes environ dans chacun des 15 pays supervisés (Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis France, Hong Kong, Inde, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni).