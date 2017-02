Wikipédia bannit le tabloïd "Daily Mail" de ses sources

A l’heure où la question des fausses informations agite le débat public, les contributeurs anglophones de Wikipédia ont décidé mercredi 8 janvier de ne plus utiliser, sauf exception, les articles du Daily Mail comme source d'un article. Les contributeurs de l’encyclopédie collaborative estiment que le tabloïd britannique est trop "peu fiable". En conséquence, il ne doit pas être utilisé "pour déterminer le degré de notoriété d’un sujet, ni être utilisé comme source pour un article", explique Wikimedia, la fondation qui chapeaute Wikipédia, dans un communiqué publié par The Guardian.





Les articles citant actuellement le tabloïd seront réexaminés pour déterminer si une meilleure source existe, et remplacer l'ancienne par celle-ci le cas échéant. Une décision radicale, et pour le moins exceptionnelle car l'encyclopédie, basée sur une philosophie coopérative et libertaire, n'est pas coutumière du fait. Tout est parti d’une demande formulée par un contributeur en janvier dernier. Ce dernier déplorait l' "insuffisante vérification des faits" réalisée par les journalistes du tabloïd, tout en pointant du doigt "le sensationnalisme et les histoires créées de toutes pièces".