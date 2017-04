Windows 10 : devez-vous installer la mise à jour Creators Update ?

C’est la 3e principale mise à jour de Windows 10 depuis juillet 2015 (après November et Anniversary). Creators Update (Mise à jour Créateurs en français) enrichit donc l’offre du système d’exploitation de Microsoft avec des fonctionnalités dédiées à la créativité. Au centre de tout cela, l’expérience 3D.





- Paint 3D

Si vous n'êtes pas très bons en dessin, et encore moins en 3D, et bien... ce nouveau logiciel est fait pour vous ! C'est la principale nouveauté de Windows 10 Creators Update. Conçu sur les bases du célébrissime et incontournable logiciel Paint de Microsoft, Paint 3D va vous permettre de donner un peu plus de relief à vos dessins avec une facilité déconcertante, de manière très intuitive. Même votre texte 2D prend une nouvelle dimension en un clic. Mais la force de Paint 3D, c’est aussi sa plateforme Remix 3D où tous les créatifs du monde peuvent poster et ainsi partager leurs créations. Et vous pourrez ainsi les utiliser et les réadapter selon vos besoins (couleur, texture, taille, etc.) avant d’éventuellement publier vos propres dessins.





> Le Plus : le logiciel Capture 3D, utilisé avec la caméra d’un smartphone sous Windows 10 mobile, permettra de convertir un objet physique en image 3D à retravailler.