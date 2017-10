Windows 10 : la mise à jour qui veut vous faire aimer la réalité mixte

Comme tous les six mois, Windows 10 propose une vague de nouveautés et d’améliorations pour son système d’exploitation pour ordinateurs et tablettes. Après la Creators Update en avril qui a notamment amené la 3D, voici donc la Fall Creators Update (FCU) de saison qui marque surtout l’avènement de la réalité mixte à portée de tous. Elle généralise aussi un peu plus l’usage de la 3D dans tout l’écosystème Microsoft.





La FCU n’est pas une mise à jour de grande ampleur ni révolutionnaire dans les usages quotidiens de Windows 10. Mais elle apporte quelques améliorations bien venues et dans l’air du temps qui seront sans doute invisibles pour ceux qui ont une utilisation classique de leur environnement Windows (bureautique, navigation...). Le géant américain veut désormais concevoir son OS comme un fournisseur de services innovants et continue de titiller la créativité de ses utilisateurs. Les plus créatifs devraient y trouver leur bonheur.