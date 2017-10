Yahoo : trois milliards de comptes piratés dans la cyber-attaque de 2013

Yahoo a annoncé mardi 3 octobre que la cyber-attaque massive dont il a été victime en 2013 a affecté l'ensemble des 3 milliards de comptes d'utilisateurs et non pas seulement 1 milliard comme initialement annoncé. Déjà à l'époque, il s'agissait de la cyber-attaque la plus importante de l'histoire.





Dans un communiqué, le groupe, désormais propriété de l'opérateur télécom américain Verizon, a indiqué envoyer "des notifications par email aux autres comptes d'utilisateurs affectés". Il assure que les pirates informatiques n'ont volé ni les mots de passe, ni les données bancaires, ni les informations liées aux moyens de paiement auxquels les propriétaires des comptes ont recours.