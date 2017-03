Youtube, 1 milliard d'heures d'images visionnées par jour... et toujours pas rentable : retrouvez le kiosque de l'info du 11 mars

LA MATINALE DU WEEK-END - Retrouvez le kiosque de l'info du 11 mars avec les journaliste Philip Turle de RFI, Guillaume d'Alessandro de WE Demain, Olivier Picard du Plus de l'Obs et Romain Gueugneau des Échos. Ce dernier a présenté le dossier du journal économique consacré cette semaine au géant américain Youtube.