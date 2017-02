Stop aux idées reçues : les quadras et les quinquas s'éclatent sur YouTube

Vous pensiez que les générations Y (personnes nées dans les années 1980-début 1990) et Z - ou plus communément appelée les Millenials - (nés après 1995) étaient les seules à maîtriser les outils technologiques et à avoir finalement les deux pieds dans la modernité ? Détrompez-vous ! Contrairement aux préjugés, la génération Y (années 1960-70) est tout autant connectée que les suivantes. Mieux encore peut-être.





Elle a vécu l'avant-internet et avait 20-30 ans lorsque le paysage technologique a connu un véritablement bouleversement dans les années 1990. De quoi savoir s'adapter à la perfection. Netta Gross et Brianne Janacek se sont donc intéressées de près aux consommations numériques de cette génération X et notamment à son rapport avec YouTube, une plate-forme que l'on pense seulement trustée par les plus jeunes.





Dans leur étude Marketing to Gen Xers? Here's What They're Watching on YouTube, on apprend ainsi que plus de 1,5 milliard de vues chaque jour sur la plateforme vidéo est du ressort de ces quadragénaires et quinquagnéraires. Qu'y cherchent-ils ? Selon Pixability Software, 75% sont en quête de nostalgie.





Parmi leurs recherches :

- De la musique : des tubes des années 1970 et 1980, des vidéos de chanteurs culte ou suffisamment mémorables dans leurs souvenirs