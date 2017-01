EN DIRECT - Grand Prix d'Amérique : Bold Eagle va-t-il réussir le doublé ? Suivez avec nous cette course mythique

Dans la légende. Grand favori de ce Grand Prix d'Amérique cru 2017, Bold Eagle - qui va quand même devoir surveiller de très près son principal rival Timoko, son dauphin l'an dernier - a l'occasion de marquer l'histoire. De confirmer aussi qu'il est bien le digne fils de son père, Ready Cash, dernier cheval a avoir remporté cette course mythique (2011 et 2012). Finalement encore très jeune, six ans, la propriété de Thomas Bernereau a signé un meeting de Vincennes quasiment parfait. Battu dans le Prix Marcel Laurent pour sa rentrée, il a ensuite remis les pendules à l’heure en remportant facilement deux des épreuves EpiqE Series menant au Prix d’Amérique : le Grand Prix du Bourbonnais et le Grand Prix de Bourgogne. C'est clairement lui le concurrent le plus en forme.