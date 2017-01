Grand Prix d'Amérique 2017, la plus grande course de trot au monde

Pour mieux comprendre l’importance et l’engouement autour du Prix d’Amérique, voici quelques chiffres. Les chevaux vont à une vitesse moyenne de 50km/h sur les 2.700 mètres. La course est diffusée (télévision, radio et internet) dans trente-six pays. Avec un million d’euros d’allocation, le Prix d’Amérique est aussi la course de trot la plus richement dotée au monde. Six millions de tickets de paris sont enregistrés sur cette seule course chaque année, et la réunion de courses du Prix d’Amérique a déjà enregistré plus de quarante millions d’enjeux. C’est, en France, la course la plus jouée de l’année, la plus attendue au trot, et l’une des plus attendue avec le Prix de l’Arc de Triomphe. Un moment à ne pas louper.