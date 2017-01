Grand Prix de Belgique : dernière chance et derniers réglages pour le Prix d’Amérique

Ce Grand Prix de Belgique va nous permettre de revoir en piste Up and Quick, gagnant du Prix d’Amérique en 2015. Le cheval s’est blessé en début d’année 2016 et il a longtemps été absent des pistes. Up and Quick vient de faire une rentrée victorieuse à Mons, en Belgique. Le lot n’était pas le même que celui qu’il va affronter dimanche. Up and Quick n’est pas encore qualifié pour le Prix d’Amérique. Il doit, pour l’être, prendre au moins la quatrième place de ce Grand Prix de Belgique. Il faut rappeler les conditions de qualification ici : les trois premiers de la course gagnent leur ticket pour l’Amérique. Mais, via les six courses qualificatives, un maximum de quatorze chevaux peut se qualifier, sur les dix-huit que peut accueillir l’Amérique. Les dernières places seront donc attribuées aux chevaux non qualifiés via les préparatoires ayant obtenu le plus de gains dans leur carrière, dont 16.000 € depuis le 1er janvier 2016 et ayant couru au moins une fois depuis le 1er octobre 2016. Up and Quick a gagné 1.933.400 euros dans sa carrière. Cela suffit pour être au départ de l’Amérique via les gains mais il ne remplit pas la seconde condition : avoir gagné au moins 16.000 euros depuis le 1er janvier 2016. Il lui manque en effet 6.720 euros pour atteindre cette somme, d’où la nécessité d’être dans les quatre premiers pour décrocher son ticket.





Un autre cheval de classe avait fait sa rentrée à Mons, concluant troisième derrière Up and Quick. C’est Akim du Cap Vert, qui avait connu un petit souci de santé au second semestre 2016. Il a une chance ce dimanche. Bolero Love sera aussi à suivre. Reste enfin le cas d’Amiral Sacha : il doit terminer dans les trois premiers et il en a les moyens, mais il reste sur une très mauvaise sortie dans le Grand Prix du Bourbonnais, connaissant un problème respiratoire. Ce sera quitte ou double.