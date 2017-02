Grand Prix de France : Bold Eagle seul face au reste du monde dans la revanche du Prix d’Amérique

Le Grand Prix de France a un départ à l’autostart, une voiture munie d’ailes, derrières lesquelles les chevaux se rangent. La voiture accélère, replie ses ailes et c’est le départ. On ne s’élance pas n’importe comment. Un numéro derrière l’autostart est tiré au sort. Les chevaux les plus riches – ayant le plus de gains – s’élancent automatiquement en première ligne, juste derrière les ailes de la voiture. Ils sont neuf à pouvoir s’élancer sur cette ligne et obtiennent donc un numéro compris entre 1 et 9.

Derrière, il y a la seconde ligne, réservée aux chevaux ayant le moins de gains. Ils doivent donc s’élancer dans le sillage d’un de leurs adversaires et héritent d’un numéro compris entre 10 et 18. Le 10 s’élance derrière le 1, le 11 derrière le 2, le 13 derrière le 3, et ainsi de suite. Ce n’est pas un avantage que de s’élancer en seconde ligne, ne serait-ce que parce que le cheval se retrouve dépendant de ce qui se passe devant lui : si son "leader" part mal, il en subira le contrecoup.