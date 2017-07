Le Quinté du dimanche 16 juillet : découvrez les résultats du prix de la Ville de Maisons-Laffitte

L'hippodrome de Maisons-Laffitte a accueilli le prix de la ville du même nom, Maisons-Laffitte, ce dimanche 16 juillet. Sur une course de 2000 m, terrain plat, c'est le 9, Ifiandra, qui s'est imposé devant le 3, Gourel, le 2, Sarendam, le 6 Solemare et le numéro 15 American Master. Les favoris sont à l'honneur. Le 9 a patienté côté corde avant de l'emporter au prix d'un magnifique fin de course.





Arrivée définitive : 9, 3, 2, 6 et 15