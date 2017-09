Les étrangers à la conquête du Prix de l’Arc de Triomphe

Créée en 1920, le Prix de l’Arc de Triomphe a souvent sacré des Français. Les concurrents étrangers sont nombreux à se présenter dans la course reine. Ils y ont brillé vingt-neuf fois et pour cette édition 2017, ils sont pas moins de 15 sur 18 partants. Ces dernières décennies, le titre suprême passe de plus en plus hors de nos frontières. Le Royaume-Uni vire en tête, il a inscrit quatorze de ses protégés au palmarès, cinq depuis 1994. Le tout premier dès 1923. Golden Horn (9 courses, 7 victoires) est le dernier en date. Il s’est imposé facilement, en 2015, avec le plus British des Italiens, Lanfranco "Frankie" Dettori, quatre fois lauréat de l’"Arc". Ce dernier est d'ailleurs engagé cette année sur Enable.