Les légendes du Prix d’Amérique

Au trot, les records s’établissent sur la réduction kilométrique. Le record du Prix d’Amérique est tout récent, puisqu’il a établi en 2016 par la nouvelle star du trot, Bold Eagle, présent dimanche à Vincennes pour défendre sa couronne. Bold Eagle s’est imposé dans un chrono de 3’12’’65 pour les 2.700 mètres, soit 1’11’’4 pour un kilomètre (la réduction kilométrique), soit une moyenne d’un peu plus de 50km/h. Ce n’est pas un mince exploit, d’autant plus que Bold Eagle n’était alors âgé que de 5 ans, ce qui est jeune pour un trotteur. Dans un Prix d’Amérique, la fougue de la jeunesse ne suffit pas : il faut savoir lutter et se montrer dur face à des chevaux rompus à l’exercice et au combat.





Le Prix d’Amérique a été disputé pour la première fois en 1920 et il était remporté par Pro Patria. Il se courait alors sur un peu plus court (2.500 mètres) et Pro Patria s’imposait en 1’31’’4. Entre Bold Eagle et Pro Patria, il y aurait eu plus de 750 mètres à l’arrivée. La race du trotteur français est relativement jeune et elle a beaucoup évolué durant le XXe siècle, tout comme les matériaux (pistes, sulkies plus légers, déferrage des chevaux…), ce qui explique en partie cette différence. Avant Bold Eagle, le précédent record était lui-aussi récent, remontant à 2013 où Royal Dream, sur une piste détrempée, s’imposait en 1’11’’9.