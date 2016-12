Prix d'Amérique : le Critérium Continental, un ticket pour la jeunesse

Un Critérium est une course ouverte aux chevaux d’une seule et même génération, de 2 ans à 5 ans. Le Critérium Continental est à part. Il est réservé aux 4 ans, mais c’est une course dite européenne : tous les 4 ans nés et élevés en Europe peuvent y participer, là où les autres Critériums ne sont ouverts qu’aux chevaux nés et élevés en France. Traditionnellement, les Critériums sont des courses sacrant les meilleurs éléments de leur génération et des courses qui sacrent de futurs étalons.

En consultant la liste des partants du Critérium Continental, on note que la très grande majorité des chevaux ont un nom qui commence par la lettre "C". Ce sont les trotteurs nés et élevés en France : à chaque année est attribuée une lettre. Les chevaux nés en Italie ont aussi un système de lettrage, mais il est décalé par rapport à la France (les 4 ans italiens ont un nom qui comment par un "T"). Quant aux scandinaves, ils n’ont pas de système de lettrage.





Le Critérium Continental se dispute depuis l’année 2004 à la fin du mois de décembre. Depuis ce changement, il offre à son gagnant un ticket pour le Prix d’Amérique Opodo. Il est difficile de réaliser dans la foulée le doublé "Critérium Continental – Amérique" : face aux chevaux d’âge, il faut être un élément d’exception pour l’emporter. Le doublé a ainsi été réalisé deux fois durant le même meeting d’hiver de Vincennes depuis 2004 : Offshore Dream, en 2006 – 2007, et Bold Eagle, en 2015 – 2016.