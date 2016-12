Grand Prix de Bourgogne : nouveau duel entre les champions Bold Eagle et Timoko

Le Grand Prix de Bourgogne se dispute sur le créneau de la vitesse : 2100m avec départ autostart. Il s’agit du même parcours que celui du Grand Prix de France, la "revanche" du Prix d’Amérique, disputé quinze jours après cette dernière épreuve. Le Grand Prix de Bourgogne est bien placé, un mois environ avant le Grand Prix d’Amérique, soit à la fin du mois de décembre, soit début janvier selon le calendrier. Le doublé "Bourgogne - Amérique" a d’ailleurs été réalisé pas mal de fois depuis 1980 : Ready Cash (2012/2013 et en 2012), Meaulnes du Corta (2009), Jag de Bellouet (2005), Kesaco Phedo (2004), Moni Maker (1999), Abo Volo (1997), Ourasi (1988 et 1987) et Lurabo (1984). Ourasi et Ready Cash sont par ailleurs les recordmen du Grand Prix de Bourgogne, l’ayant tous deux remportés à trois reprises chacun.





Le départ se fait à l’autostart. Pour rappel, l’autostart est une voiture munie d’ailes, derrières lesquelles les chevaux se rangent. La voiture accélère, replie ses ailes, et c’est ainsi le départ. Les chevaux ne se placent pas où ils veulent derrière l’autostart : leur numéro de positionnement est tiré au sort. Les chevaux les plus riches – ayant le plus de gains – s’élancent automatiquement en première ligne, juste derrière les ailes de la voiture. Ils sont neuf à pouvoir s’élancer sur cette ligne et obtiennent donc un numéro compris entre 1 et 9.

Derrière, il y a la seconde ligne, réservée aux chevaux ayant le moins de gains. Ils doivent donc s’élancer dans le sillage d’un de leurs adversaires et héritent d’un numéro compris entre 10 et 18. Ils sont quatorze dimanche au départ : neuf en première ligne et cinq en seconde ligne. Le 10 s’élance derrière le 1, le 11 derrière le 2, le 12 derrière le 3, le 13 derrière le 4 et le 14 derrière le 5. Un concurrent s’élançant dans le sillage d’un de ses adversaires est donc tributaire, au départ, du concurrent qui le précède. Si celui-ci s’élance mal, il en subira le contrecoup.

Avoir le numéro 1 est un avantage si le cheval est un bon démarreur : il pourra mieux contrôler sa position dans le peloton. S’il part plus doucement que ses adversaires à l’extérieur, il risque de se retrouver enfermé au sein du peloton et risque de ne pas trouver l’ouverture dans la ligne droite. Avoir le numéro 9, à l’extérieur, n’est pas non plus un avantage : le cheval risque de se retrouver coincé en épaisseur du peloton, couvrant donc plus de chemin. Son driver a aussi la possibilité de le reprendre au départ, mais le cheval risque dès lors de se retrouver un peu loin dans le parcours et d’avoir trop de chemin à refaire au moment du sprint.