Prix d'Amérique : Bold Eagle, l'Usain Bolt des hippodromes en grand favori

Le palmarès de Bold Eagle est impressionnant : 35 courses, 30 victoires, 2 places, en France et à l'étranger. A six ans, il a déjà gagné plus de 2,2 millions d'euros. Thomas Bernereau explique la réussite exceptionnelle de son cheval : "Bold a un moteur, un cœur et une capacité supérieure à la moyenne. Il gère bien ses courses, ne tire jamais et respire bien dans un parcours". "On peut le comparer à Usain Bolt qui domine la discipline du 100 et 200 mètres. Bold fait à chaque fois la différence facilement dans les 100 derniers mètres sans puiser dans ses réserves. Quand il y a quelqu'un devant lui il va le chercher et quand il l'a dépassé, le travail est terminé", argumente-t-il.