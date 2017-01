Prix d’Amérique : Bold Eagle et Timoko face à la vague suédoise

En France, les trotteurs ne peuvent plus courir à partir de dix ans. Le champion Timoko en a neuf et, dimanche, il trouve sa dernière occasion de remporter un Prix d’Amérique. Il a participé six fois à l’épreuve, ce qui est un exploit. Dans le passé, la championne Une de Mai avait aussi pris part à six Amérique, sans jamais s’imposer. Timoko est la définition du guerrier. Il a su surmonté une grave maladie (la maladie de Lyme, transmise par les tiques) et des problèmes aux jambes pour revenir au haut niveau. Il mérite son Amérique, mais ce sera dur. Deuxième en 2016, troisième en 2015, il n’a jamais réussi à battre Bold Eagle dans le passé. Son entourage a annoncé la couleur : Timoko va aller devant dimanche dès le départ de la course et ne laissera passer personne dans le parcours. Le cheval est assez dur et courageux pour cette tactique, mais il risque de brûler beaucoup de carburant et d’être fatigué lorsque viendra le sprint.