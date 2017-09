Prix de l’Arc de Triomphe 2017 : les meilleurs pur sang en route vers la consécration

Le Graal, la consécration, le rêve. Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (QPAT) est considéré comme la plus grande course de chevaux au monde. Les meilleurs pur sang de la planète, âgés de 3 ans et plus, s’affrontent dimanche 1er octobre, à Chantilly, sur la distance reine de 2 400 mètres, pour le sacre ultime. L’allocation s’élève à 5 millions d’euros ! Le vainqueur de la finale des EpiqE Series dans le circuit du galop empoche 2.857.000 euros. Le prestige est immense. Propriétaires, entraîneurs et jockeys se préparent toute l’année pour décrocher la dernière étoile du calendrier, la plus grande.





Si une victoire dans l'"Arc" marque souvent une fin de carrière en apothéose avant de partir au haras, certains ont tenté de poursuivre le rêve l’année suivante. Depuis sa création en 1920, seuls sept chevaux ont réussi le doublé, aucun le triplé. Parmi ces sept gloires, deux sont des femelles : Corrida (1936 et 1937) et Trêve (2013 et 2014) avec le jockey Thierry Jarnet qui nous accordé une interview (ci-dessous). Celle-ci a même tenté l’incroyable triplé, elle a pris une belle 4eplace.