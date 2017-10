Qatar Prix de l'Arc de Triomphe : la pouliche Enable, grandissime favorite, remporte la 96e édition

Quant au favori français Brametot confié à l'Italien Cristian Demuro, il a fini 5e. "Je me suis concentré pour que Brametot sorte bien des stalles de départ. Tout s'est bien passé. Brametot est à sa place, je suis content qu'il ait bien couru. La gagnante était impressionnante", a-t-il dit fairplay.

Ce championnat du monde du galop sur herbe qui s'est couru pour la deuxième et dernière fois sur l'hippodrome de Chantilly a opposé dix-huit pur sang de cinq nationalités : française, irlandaise, anglaise, allemande et japonaise, sur un terrain pénible, devant plus de 40.000 spectateurs.