Quinté du lundi 24 avril 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix de la Comédie française

AU CŒUR DE LA COURSE - Placé parmi les outsiders de la course, le numéro 15 Grand Trianon a remporté ce Prix de la Comédie française, disputé ce lundi à l'hippodrome de Compiègne devançant d'une courte tête Fils Prodigue monté par Pierre-Charles Boudot. Il devance ainsi Saoseo, Thrones Game et Prince Admiral.