Quinté du dimanche 19 février : retrouvez en vidéo les résultats du Prix d'Arras à Vincennes

Ils n'étaient finalement que 17 partants au départ ce dimanche après-midi à Vincennes pour le Prix d'Arras,

le numéro 9 Ultimo Vingt ayant déclaré forfait, sur ce parcours classique qui est aussi celui du Prix d'Amérique, se terminant par une ligne droite d'environ 300m. Parmi les chevaux en vue Radysin America (2), tout comme le numéro 15 Urial d'Harcouel ou le 6 Viva de Luna, tandis qu'Univaldi d'Aval (10) faisait figure de grand favori.





Le meilleur départ est à l'actif de Bazir Dimanche (11), suivi par Viva de Luna (6). Univadi d'Aval (10) rejoint tranquillement la tête de la course et relaie bientôt Bazir Dimanche. Il se détache nettement en sortie du tournant final et fait la fin de la course en tête alors que Queasy (5) poursuit son rapprochement par l'extérieur et termine en troisième position derrière Bazir Dimanche (11).





L'arrivée définitive : 10 - 11 - 5 - 13 - 2