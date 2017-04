Quinté du dimanche 2 avril 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix d’Aquitaine à St-Cloud

Holiday Winner (1) et Ever After (4) s’installent rapidement en tête de ce prix d’Aquitaine disputé à l’hippodrome de St-Cloud. Holiday Winner entame le dernier virage toujours en première position. La jument semble tout d'abord s'envoler dans la ligne droite d’arrivée avant de lâcher prise progressivement. Elle est coiffée dans les derniers mètres par le 11 (Mortree) et le 7 (Mauves sur Loire), qui sont départagés par la photo finish à l’avantage du premier. Holiday Winner se console avec la troisième place tandis que Ronchois (13) et Fastnet Squall complètent ce quinté du dimanche 2 avril 2017.





Arrivée définitive : 11-7-1-13-12





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au coeur de la course" de LCI du mercredi 29 mars 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.