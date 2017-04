Quinté du jeudi 13 avril 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix Rose Or No à l’hippodrome d’Auteuil

Les 16 chevaux avaient tous au minimum cinq ans, une expérimentation nécessaire pour affronter ce parcours de tenue. S’il ne comportait pas de piège, les 3.900 mètres sur terrain très souple demandaient en effet de l’endurance. La course était marquée par des écart de poids important puisque le cavalier le plus lourd pesait 76 kilos et imposait un handicap important sur sa monture, Rock The Race, quand le plus léger faisait 64 kilos.





Dès le départ, c’est Galop Marin qui prend la tête (4), juste devant Poligroom (2). Le rythme est peu soutenu et le peloton reste assez compact pendant toute la course. Le favori, London Whale (5), reste surtout sur l’extérieur. A l’arrivée, Galop Marin (4) s’impose avec une bonne foulée d’avance, devant Ci Blue (15) et Curly Base (11). Poligroom (2) termine finalement sixième derrière Flavin (7) et London Whale (5). Avec son handicap, Rock The Race se place en septième position.