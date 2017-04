Quinté du jeudi 20 avril 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix Kilt à Chantilly

Ils étaient seize au départ du Prix Kilt à l'hippodrome de Chantilly ce jeudi 20 avril. Et c’est le n°16, Donuts Reyor qui a fini par s’imposer. Il devance le n°2, Magari, et le n°10, Onlyjim. Flag Fen (n°14) et Gaetano Donizetti (n°8) complètent ce Quinté du jour.