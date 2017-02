Quinté du jeudi 23 février 2017 : retrouvez les résultats du Prix du Plateau de Gravelle à Vincennes

Ils sont de vrais champions et bien connus des turfistes. 14 cheveux, âgés de 5 à 10 ans prennent part à ce Prix du Plateau de Gravelle. Propulsion (1) fait figure de vainqueur en puissance (côte de 1,3/1). En effet, il vient de se frotter à l’élite lors du Grand Prix d’Amérique et de France, où il n’a pas démérité (4e et 6e place). Indigious (2), cheval de classe, devait être son principal opposant dans ce parcours de vitesse qui sera lancé à l’aide de l’autostart.









Pas de temps mort au départ de cette course où les neuf chevaux partis en première ligne accélèrent d’entrée, bien suivis par les cinq de la seconde. Coup de théâtre au premier tournant puisque Propulsion, associé à Franck Nivard, est disqualifié pour faute. Même sort pour le 11 United back. Le 6, Athos des Elfes crée la surprise et se hisse en tête, avant de faiblir progressivement dans les 500 derniers mètres.









Une aubaine dont a profité le 8, Timone Ek, honorable cinquième du Critérium Continental en décembre, qui termine en tête de ce Prix de Gravelle. En deuxièùe place, le 4, Orione Degli Dei, a su profiter du bon numéro qu’il avait obtenu. Il est la grosse surprise de ce quinté. En troisième position, le 9, Ave Avis, de Jean-Michel Bazire a confirmé qu’il était toujours efficace sur le parcours proposé. Quant au 14, Rod Stewart, il a terminé quatrième et est revenu à un excellent niveau. Enfin, Indigious (2) que l’on attendait plutôt sur le podium, termine au pied de ce quinté, devancé par le 3, Sugar Rey, associé à l'habile Pietro Gubellini.





Arrivée définitive : 8,4,9,14,3









