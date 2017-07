Quinté du jeudi 27 juillet 2017 : retrouvez les résultats du Prix de l'hippodrome de Maisons-Laffitte

La favorite de l'épreuve, Miss Julia Star (numéro 6), a remporté la victoire en repoussant tous les assauts de ses concurrents pendant cette course bouclée en 1 minute et 24 secondes. Weekfait (9) est arrivée en deuxième position malgré de belles tentatives sur les 200 derniers mètres pour prendre la tête. Cheries Amours (13), côté corde derrière la gagnante, a quant à elle lutté pour conserver la troisième place. Followmeifucan (7) et Sanjita (3) ont clos le quinté de tête.





Arrivée définitive : 6 - 9 - 13 - 7 - 3





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au cœur de la course" de LCI du jeudi 27 juillet 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.