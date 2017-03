Quinté du jeudi 30 mars 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Grand National du trot Paris-Turf à Marseille-Borély

City Money (7) adore cette piste de l'hippodrome de Fontainebleau et nous l'a prouvé ce jeudi. Dans le sillage d'Amadeus Wolfe Tone en début de course, il avance bien dans la ligne droite et devance le grand favori de cette course (cote à 4.7/1), Join Us (11) qui échoue à la deuxième. Surewecan (7) débute seulement dans ce quinté mais semble promis à un bel avenir : il rafle la troisième place.