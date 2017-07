Quinté du jeudi 6 juillet 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix de la Porte de Charenton à l’hippodrome d’Enghien

C’est sous un ciel bas et lourd, mais clair, que s’est déroulé, ce mercredi à l’hippodrome d’Enghien, le Prix de la Porte de Charenton, un trot attelé sur un parcours de 2.875 mètres, théâtre du Quinté du jour. Parmi les favoris des parieurs, un seul a répondu présent : le n°18 Aufor de Mire, arrivé en tête avec panache après être parti à la traine puis avoir entamé une folle remontée pour finir seul et largement en tête. Le n°15, Amarilla de Rabut, autre favori annoncé, a, lui, été disqualifié. Ce sont le n°8 Uriano d’Hameline et le n°2 Armada des Îles qui complètent le podium, devant deux autres outsiders, le n°4 Ali de Saint-Marc et le n°13 And de Saint-Prest.