Quinté du lundi 17 avril 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix du président de la République à Auteuil

La course était particulièrement exigeante. Ce lundi, 19 chevaux s'affrontaient à l'hippodrome d'Auteuil pour tenter de remporter le très convoité prix du président de la République. Le parcours, long de 4700 mètres et truffé de nombreux obstacles, a donné du fil à retordre aux participants. Preuve en est : les chutes ont été nombreuses. En tout, ce ne sont pas moins de sept cheveux qui sont tombés, dont les deux favoris, Cobra de Larre (12) et Mister Bali (7). Pinson du Rheu (1) et Vicomte D'anjou (8) ont, eux, été arrêtés.





A la fin de la course, ils n'étaient donc plus que dix à s'affronter pour la victoire. Et c'est Via Dolorosa (16) qui est arrivé en tête, suivi de près par Bazille (18) et Kylaco (11), au coude à coude jusqu'à la dernière seconde. Derrière eux on retrouve La Sulfureuse (4), qui faisait pourtant office d'outsider dans cette course, suivi de Mon Nickson (9) en bon cinquième.