Quinté du lundi 17 juillet 2017 : retrouvez les résultats du Prix Vichy Communauté à Vichy

Cette course particulièrement courte, qui s'est jouée en 57 secondes et 40 centièmes sur 1000 mètres, a fait la part belle aux sprinteurs. Redoublant de vitesse sur la fin, Moon Trouble (numéro 1) s'est imposée malgré sa lourde charge de 63,5 kilos (plus le cheval est bon, plus on lui ajoute du poids). Battu de peu, le grand favori Victorious Champ (5) devra, hélas, encore patienter pour remporter une épreuve de ce niveau. Lehaim (4), qui a figuré dans le groupe de tête du début à la fin, s'est octroyé la troisième place. Légèrement en retrait, Wikita (12) a arraché la quatrième place devant North End (3), arrivé lui cinquième.





Arrivée définitive : 1 - 5 - 4 - 12 - 3





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au cœur de la course" de LCI du lundi 17 juillet 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.