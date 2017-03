Quinté du lundi 20 mars : retrouvez en vidéo les résultats du Prix Benjamin Boutin à Compiègne

C'est à l'hippodrome de Compiègne que se déroulait le prix Benjamin Boutin, ce lundi 20 mars. Au départ de la course : 14 juments de quatre ans, pour un parcours plat d'une distance de 1 400 mètres. Un parcours court, avec une longue ligne droite et un seul virage. Au final, c'est Silver Meadow, avec sa cote de 10/1 qui remporte la course. Le favori, A Song For You, s'incline aux portes du quinté.