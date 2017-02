Quinté du lundi 27 février 2016 : retrouvez les résultats du Prix de Marseille Borely

Même ailleurs, l’herbe n’était sans doute pas plus verte que celle, éclatante, de l’hippodrome de Cagnes-sur-mer, où se sont élancés, ce lundi, seize partants pour se disputer, sur 2150 mètres, le Prix de Marseille Borely. Immense favori des parieurs, le numéro 1, Chill Wind, s’est extirpé du peloton par l’extérieur dans la dernière ligne droite et a bien faillli l’emporter sur le fil, mais il a dû finalement concéder, d'une courte tête, la victoire à son plus sérieux outsider, Dark Dream, le numéro 2. Derrière ce duo, c’est le 14, Into The Rock, qui s’est hissé sur la dernière marche du podium, suivi par le 9, Rosny, et le 15, Tres Solid.