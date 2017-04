Quinté du lundi 3 avril 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix Chantilly Capitale du Cheval

Sugar Bay (numéro 7) et Ucel (numéro 8) prennent un très bon départ alors que le numéro 3 (Argentic) se retrouve un peu piégé en sixième position et que Comblot (9) patiente à l’arrière du peloton. C’est dans la dernière ligne droite que tout se joue puisque le favori Roc Angel (12) reprend la tête pour se placer devant Streets of Rio (4) et Argentic (3). Sugar Bay est relayé à la sixième place derrière Ucel (8) et Jeannajonh (6).