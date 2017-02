Quinté du lundi 13 février 2017 : retrouvez en vidéo les résultats provisoires du Prix de Senlis sur le Loir à Vincennes

Ce lundi 13 février, de nouvelles juments attelées s'affrontaient à l'hippodrome de Paris-Vincennes, pour le prix de Senlis. Ask for you, la numéro 8, domine le début de la course, devant Princesse Chronos, qui décroche après quelques mètres. I Love Paris, favorite, attaque rapidement de l'extérieur et s'impose assez facilement dans la dernière ligne droite, pour la première fois sur le sol français. Derrière, Primula Brazza et Riviera As, sont arrivés dans un mouchoir de poche et doivent être départagés par la vidéo.





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au coeur de la course" de LCI du lundi 13 février 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.