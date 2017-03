Quinté du lundi 6 mars 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix Spumate à Compiègne

Que de temps forts dans cette épreuve remportée par Ma Cagnotte (numéro 16), monté par Dylan Ubeda, qui a raflé la mise dans les ultimes foulées. Got Away (numéro 1), Great Alana (numéro 13), Capucine Du Chenet (numéro 4) et Beauté Promise (numéro 7) ont suivi le vainqueur sur la ligne d'arrivée.





Arrivée définitive

16 - 1 - 13 - 4 - 7





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au coeur de la course" de LCI du lundi 6 mars 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.